شاهد.. إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي بإطلالات مميزة في افتتاح مهرجان الجونة

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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمع النجمات إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت النجمات باطلالات متميزة خطفت الأنظار إليهم، ونالت إعجاب الجمهور المتابع لإنجي علي.



يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



