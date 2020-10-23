شاهد.. غادة عادل على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الجونه

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انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.



وأطلت النجمة غادة عادل، على جمهورها في فعاليات المهرجان، بفستان "بينك" مكشوف الصدر، مما أظهر جمالها وأنوثتها ورقتها.



وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.



والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.



يذكر أن مهرجان "الجونة" هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





