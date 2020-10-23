"مورجان استانلي" يتوقع صعود العملات والديون السيادية للأسواق الناشئة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
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قال مورجان استانلي الجمعة 23 أكتوبر إن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية بالعملة الصعبة، مع تحول التركيز إلى تداول اللقاح في أعقاب الانتخابات الأميركية مما يمنح الأصول النامية دفعة.

وقال جيمس لورد الخبير لدى مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء "الأسواق الناشئة ستشارك بشكل كامل أكثر في تعافي النمو العالمي إذا جرى توزيع لقاح فعال".

وأضاف "إذا حدث هذا، قد نرى بعض التبادل في تكوين المستثمرين لمراكز بعيدا عن مناطق من الاقتصاد العالمي تعافت بالفعل (مثل الصين) إلى بقية الأسواق الناشئة".

وقال مورجان استانلي إنه يفضل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والبيزو الكولومبي ودخل في مراكز دائنة في الراند الجنوب إفريقي والروبل الروسي.

وفي الائتمان، عزز مورجان استانلي انكشافه على جنوب إفريقيا والبرازيل ومصر وغانا وأوكرانيا وكذلك بيمكس المكسيكية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية بدء إقبال بقية المستثمرين على الأسواق الناشئة أيضا، إذ أظهر بحث لبنك أوف أمريكا أن الأسهم النامية سجلت دخول تدفقات بقيمة 2.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما استقطبت صناديق ديون الأسواق الناشئة 2.2 مليار دولار.     

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