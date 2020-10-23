بني مر يفوز علي فريق الوادي الجديد بدوره الترقي المؤهلة للقسم الثالث

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فاز فريق مركز شباب بني مر علي فريق الوادي الجديد، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب بني مر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوره الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2020\2021.



وكان فريق مركز شباب بني مر، تمكن من تحقيق الفوز اليوم، والحصول علي اول ثلاث نقاط له، بعد أن تعثر في المباراه الأولي أمام، مركز شباب مغاغه.



ومن المقرر أن يلتقي فريق مركز شباب بني مر، فريق الوادي الجديد، مره أخري في الجوله الرابعة، لدوره الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث الموسم القادم، علي ملعب فريق الوادي الجديد.



ويذكر أن فريق مركز شباب مغاغه، كان باي في هذه الجوله، كما أنه سيكون أيضا، باي في الجولة القادمه.



وجاء ترتيب دوره الترقي الموهله لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2020\2021 علي النحو التالي



1- مركز شباب مغاغه 6 نقاط

2- مركز شباب بني مر 3 نقاط

3- الوادي الجديد بلا نقاط