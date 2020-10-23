رئيس شعبة الذهب: هذا توقعي بالنسبة للأسعار حتى بعد ظهور لقاح كورونا (فيديو)

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توقع وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، أن يستمر الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب حتى بعد ظهور لقاح فيروس كورونا لمدة لا تقل عن عام ونصف حتى يتم الانتهاء من تلقيح جميع الشعوب وتبدأ الاقتصاديات في التعافي من تداعيات الجائحة.



وقال "واصف" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن سوق الذهب في الفترة الماضية يشهد ارتفاعات وانخفاضات متتالية، مشيرًا إلى أن السوق أصبح ينتابه حساسية كبيرة من الجائحة كورونا بسبب البورصات العالمية والحالة الاقتصادية الحالية والتصريحات المتبادلة بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأوضح أن الإعلان عن بداية ضخ حزم في الأسواق الأمريكية ساعد على الهبوط، ولكن مع ارتفاع أسعار الدولار أو تبادل التصريحات بسبب الانتخابات تعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد، مستطردًا "الأسعار حاليًا فيها شد وجذب كثير، ومازال سوق الذهب بسبب فيروس كورونا متأرجح لعدم الوصول إلى علاج أو لقاح حتى الآن".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأمس الخميس، عن خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 177 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس الخميس، هو 106060 حالة من ضمنهم 98624 حالة تم شفاؤها، و6166 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.