بوروسيا دورتموند يسعى لمصالحة جماهيره في ديربي الرور

يدخل فريق بوروسيا دورتموند مواجهة من العيار الثقيل في ديربي إقليم الرور مع غريمه شالكه، السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الالماني، على وقع خسارة غير متوقعة في دوري أبطال أوروبا وإصابات عديدة من لاعبي الدوري بفيروس كورونا المستجد.





عبّر المدير الرياضي في النادي ميكايل تسورك عن غضبه من السقوط أمام لاتسيو الإيطالي 1-3 الثلاثاء في روما، في افتتاح مشوار الفريق الاصفر والاسود ضمن المسابقة القارية الأولى.





وكان حضور فيروس "كوفيد-19" مؤثرًا أيضا على تحضيرات الاندية لهذه المرحلة، بعد إلغاء فيردر بريمن تمارينه الخميس بسبب اصابة لاعب في صفوفه خلال استعداداته لمواجهة هوفنهايم الاحد.





ويستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل أوروبا أينتراخت فرانكفورت السبت دون جناحه الدولي سيرج غنابري الغائب عن الفوز الساحق للفريق البافاري الاربعاء على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-صفر في دوري الأبطال، بسبب إصابته بكورونا أيضا.





وكان بايرن حقق فوزا سهلا في الجولة الماضية على أرمينيا بيليفيلد برباعية تقاسمها هداف الدوري البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمتألق راهنا توماس مولر.





ويسعى فرانكفورت ألا يكون لقمة سائغة أمام "دي روتن"، خصوصا وأن رابع الترتيب هو أحد أربعة أندية لم تتعرض بعد لأية خسارة.





وفيما حصدت ألمانيا أكبر عدد من الاصابات الخميس، ستقام معظم مباريات الدوري من دون جماهير.





سيُسمح لـ300 مشجع فقط بمتابعة دورتموند على أرضه، فيما طلب تسورك من لاعبيه عدم تطبيق أي "تباعد" مع مهاجمي شالكه وصيف القاع والذي حصد نقطة يتيمة في أربع مباريات.





قال تسورك الذي يحتل فريقه المركز الثالث بتسع نقاط من أصل 12 ممكنة "تابعنا قواعد التباعد عندما كنا ندافع ضد لاتسيو.. بطريقة مثالية نريد أن نرى رد فعل".





ويتساوى دورتموند بعدد النقاط مع بايرن المتوج في آخر ثمانية مواسم في البوندسليجا، وبفارق نقطة عن لايبزيج المتصدر.





ويعوّل دورتموند على مهاجمه الشاب النروجي إرلينج هالاند، صاحب هدف المواساة ضد لاتسيو والذي أدرك الشباك أيضا في الزيارة الاخيرة لشالكه إلى دورتموند حيث مني بخسارة كبيرة صفر-4.





وقال تسورك إنه يريد رؤية "قتال وإحساس" من الفريق المضيف.





في المقابل، لم يفز شالكه في آخر 20 مباراة في الدوري، ويأمل في كسر هذه السلسلة السلبية أمام جاره اللدود.





ويدرك مساعد مدربه البرازيلي نالدو ان تحقيق نتيجة جيدة في ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أصبح حاجة ماسة للـ"أزرق الملكي".





وكانت رأسية قلب الدفاع السابق قد عادلت 4-4 في مباراة تاريخية عام 2017، عندما قلب فريقه تأخره برباعية نظيفة إلى تعادل خارج دياره.





يضيف تسورك "سيلعب شالكه بعاطفة كبيرة، ويتسم بالانضباط والالتزام، يريدون إفساد مباراتنا".





وارتفع منسوب التوتر بين الفريقين بعد حادثة عنصرية الاسبوع الماضي.





تلقى لاعب دورتموند الواعد يوسوفا موكوكو (15 عاما) تهديدات بالقتل وإهانات عنصرية من جماهير شالكه بعد تسجيله ثلاثية خلال الفوز بالديربي لفريقي تحت 19 عاما الأحد الماضي.





اعتذر شالكه ويجري تحقيقاته بالحادثة.





ويغيب عن دورتموند قلب دفاعه السويسري مانويل أكانجي الذي يتعافى من كورونا وجناحه البلجيكي تورجان هازار المصاب بساقه. ويعود لاعب الوسط إيمري شان بعد غيابه عن خسارة لاتسيو بسبب الإيقاف.





لاعب تحت المجهر: أنخلينيو





بعد انتقاله من مركز الظهير الأيسر إلى الجناح، سجل الإسباني في آخر ثلاث مباريات للايبزيج متصدر الترتيب.





حقق ثنائية لافتة الثلاثاء خلال الفوز على باشاك شهير التركي في دوري الأبطال.





يقوم اللاعب المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي بتموين المهاجمين بالتمريرات الحاسمة، بعد انتقال المهاجم الهداف تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنجليزي.





وصف المدير الرياضي في النادي ماركوس كروشي اللاعب البالغ 23 عاما بأنه "خطير" أمام المرمى. ويستضيف لايبزيغ هيرتا برلين السبت، طامحا لمزيد من الاختراقات والاهداف من أنخلينيو.





إحصائيات





16 – عدد الاهداف التي تلقاها شالكه في أربع مباريات فقط ضمن الدوري هذا الموسم.





22 - أهداف هالاند (20 عاما) في 25 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله من سالزبورغ النمسوي في يناير الفائت.



