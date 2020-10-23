عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

أعلن الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الوداد المغربي بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وضم تشكيل الأهلي كلا من :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات





خط الهجوم : جونيور أجاي - مروان محسن.





البدلاء :-





علي لطفي - محمود وحيد - وليد سليمان - أليو بادجي - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا".





فيما تم استبعاد كلا من :-





مصطفى شوبير - جيرالدو دا كوستا - علي معلول - صالح جمعة.



