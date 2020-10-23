عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الوداد المغربي بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات 

خط الهجوم : جونيور أجاي - مروان محسن.

البدلاء :- 

علي لطفي - محمود وحيد - وليد سليمان - أليو بادجي - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما تم استبعاد كلا من :- 

مصطفى شوبير - جيرالدو دا كوستا - علي معلول - صالح جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني دوري أبطال افريقيا الوداد الأهلي أيمن اشرف

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يومين

الزمالك يجهز ملفًا كاملًا لشكوى "الكاف" في المحكمة الرياضية الدولية

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 20 ساعة

3 مرشحون لخلافة سمير كمونة في جمهورية شبين

منذ ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ ساعة و 6 دقيقة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل - مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

استبعاد مصطفى شوبير وجيرالدو من مواجهة صن داونز

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

07:00 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»