بفستان به نقوش.. لبلبة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وأطلت الفنانة الكبيرة لبلبة، على جمهورها في فعاليات المهرجان، بفستان "أوف وايت" به بعض النقوش مما أظهر جمالها وأنوثتها.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلان إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.
بفستان به نقوش.. لبلبة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
بفستان به نقوش.. لبلبة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
بفستان به نقوش.. لبلبة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
بفستان به نقوش.. لبلبة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون لبلبة

أخبار تهمك

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 4 ساعات

3 مرشحون لخلافة سمير كمونة في جمهورية شبين

منذ ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يومين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 20 ساعة

خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يجهز ملفًا كاملًا لشكوى "الكاف" في المحكمة الرياضية الدولية

منذ 43 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

بفسان أزرق.. ياسيمن صبري في افتتاح مهرجان الجونة

بفستان أخضر اللون.. إنجي المقدم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي

بفستان أسود مكشوف الصدر .. هدي الأتربي في افتتاح مهرجان الجونة

شاهد.. أمينة خليل تشعل الريد كاربت بفستان أبيض مكشوف الكتفين

فيلم كوميدي.. كندة علوش تكشف عن أعمالها المقبلة

بفستان أحمر.. الفنانة يسرا تتألق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

07:00 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»