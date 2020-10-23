إنجي علي وسؤال أحمد رزق عن انطباعه هذه الدورة بمهرجان الجونة (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق منذ قليل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو مع الفنان أحمد رزق، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وسألت أنجي علي الفنان أحمد رزق عن انطباعه عن هذه الدورة الإستثنائية من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق أحمد رزق، بشكره لإدارة المهرجان على هذه الدورة وعن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعن آخر أعماله مسلسل "في يوم وليلة" سيعرض في الموسم الشتوي.

يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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