طاقم حكام مباراة الأهلي والوداد يتفقدون أرضية استاد القاهرة
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:56 م
علي نبوي
Advertisements
حرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام ضيفه الوداد المغربي بقيادة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز على معاينة أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وذلك فور وصوله إلى ملعب المباراة.
ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الإياب التي أقيمت في المغرب حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول.
وفور وصول طاقم تحكيم المباراة إلى ستاد القاهرة قام فيكتور جوميز ومساعديه في مباراة اليوم بمعاينة أرض الملعب للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة به قبل بداية المباراة.