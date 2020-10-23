طاقم حكام مباراة الأهلي والوداد يتفقدون أرضية استاد القاهرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام ضيفه الوداد المغربي بقيادة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز على معاينة أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وذلك فور وصوله إلى ملعب المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الإياب التي أقيمت في المغرب حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول.

وفور وصول طاقم تحكيم المباراة إلى ستاد القاهرة قام فيكتور جوميز ومساعديه في مباراة اليوم بمعاينة أرض الملعب للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة به قبل بداية المباراة.

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