البورصة الأمريكية ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون إحراز تقدم في محادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مشروع قانون مساعدات قادم للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.99 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 28409.65 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.41 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 3464.90 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 30 نقطة أو ما يعادل 0.26% إلى 11536.01 نقطة.

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