عمرو دياب يطرح ديو "اهي اهي" مع المطربة اليوناينة إيريني بابادوبلو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة " اهي اهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو. 

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.
وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون"
وتعد "اهي اهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو " بحبك أكترك و" حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999. 

وتعد ايريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب البوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 16 ساعة

خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يجهز ملفًا كاملًا لشكوى "الكاف" في المحكمة الرياضية الدولية

منذ 43 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

3 مرشحون لخلافة سمير كمونة في جمهورية شبين

منذ ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

قبل زواجه من دينا الشربيني.. 6 مفارقات لعبت فيها اليونان دورًا في حياة عمرو دياب

5 نصائح قدمها عمرو دياب لجمهوره بـ"هدد".. تعرف عليها!

في أول تعاون بينهما.. سليم عساف وياسمين علي يطرحان دويتو "ملاك وشيطان" (فيديو)

دويتو رومانسي بين محمد محسن وهبة مجدي (فيديو)

"جاني فى المنام" كليب جديد للمطرب إيهاب توفيق

مع عدوية.. أبو يكشف كواليس أغنية "مسافر"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

07:00 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»