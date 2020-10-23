أحمد السقا: تكريم رموز الفن بمهرجان الجونة مهم جدا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وصل الفنان أحمد السقا برفقة زوجته إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي انطلق وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وأعرب أحمد السقا عن فخره وسعادته بتكريم رموز الفن الذين رحلوا خلال هذا العام ، في الليلة الافتتاحية لمهرجان الجونة، وذلك عبر لقاءه التلفزيوني عبر قناة ON.


وأضاف: تكريم الرموز الفنية لها أهمية كبيرة خاصة في مهرجانات عالمية مثل الجونة، حيث يعطي له بصمة خالدة ليس في مصر والعالم العربي فحسب بل أمام حضور المهرجان بأكمله.


وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

ويزين حفل الافتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما تحضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى.

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