ميس حمدان: الأكل أهم حاجة فى حياتى وبهرى نفسى فى الجيم بسببه

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أعربت الفنانة ميس حمدان عن سعادتها الشديدة بتواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان.





وقالت فى تصريحات إعلامية خاصة، أن ظهورها بشكل مختلف فى كل مناسبة هو أمر مألوف وجيد، فالفنان يجب أن يكون متنوعا ومختلفا.





وتابعت مازحة"أنا باكل فى كل الأوقات والأكل أهم حاجة فى حياتى بس بهرى نفسى في الجيم".



ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.







وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.