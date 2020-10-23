إنجي علي عن تامر حبيب: هو الأساس لأي مهرجان سينمائي

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انطلق منذ قليل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو بصحة السيناريست تامر حبيب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت "إنجي": "تامر حبيب هو الأساس لأي مهرجان سينمائي، والجونة بتاعته و3 دقات".



وتحدث تامر حبيب، خلال المقطع عن المهرجان قال: "برغم الظروف ومهرجانات كتير اتلغت لكن فيه مهرجان الجونة، وقريب مهرجان القاهرة ودة معناه اننا بلد بتحب السينما وتقدرها".



وعن فيلم سهر الليالي، الذي عُرض مؤخرًا على نتفيلكس قال: "كأنه بيعرض لأول مرة في السينمات من جديد بسبب التهنئة من الجمهور، والإقبال عليه، وسعيد بردود الأفعال.



يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.



ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.







