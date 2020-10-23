أحمد داوود وزوجته علا رشدي في افتتاح مهرجان الجونه

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وحضر الفنان أحمد داوود، إلى السجادة الحمراء بفعاليات الحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر بـ بدلة كلاسيك باللون الأسود، وزوجته الفنان علا رشدي التي ظهرت بـ فستان من اللون الذهبي مكشوف الكتفين.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلان إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

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