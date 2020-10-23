إسلام إبراهيم يكشف عن حقيقة تواجد جزء ثان من "100 وش"

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أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته الشديدة بالتواجد فى مهرجان الجونة، الذى انطلق افتتاحه مساء الجمعة 23 أكتوبر.







وكشف إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لقناة On E ، عن حقيقة تواجد جزء ثان من مسلسل "وش ثان"، حيث قال"الحمد لله على نجاح ١٠٠ وش وربنا بيشاور إن الإنسان ينور فى لحظة ما ودور ما، واحنا بنسمع زيكم عن وجود جزء ثان بس غالبا هيبقي فى فيلم لأن أستاذة كاملة أبو ذكري مش حابة يكون فيه جزء ثان من المسلسل"





ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.







وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.