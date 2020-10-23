إسلام إبراهيم يكشف عن حقيقة تواجد جزء ثان من "100 وش"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements



أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته الشديدة بالتواجد فى مهرجان الجونة، الذى انطلق افتتاحه مساء الجمعة 23 أكتوبر.



وكشف إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لقناة On E ، عن حقيقة تواجد جزء ثان من مسلسل "وش ثان"، حيث قال"الحمد لله على نجاح ١٠٠ وش وربنا بيشاور إن الإنسان ينور فى لحظة ما ودور ما، واحنا بنسمع زيكم عن وجود جزء ثان بس غالبا هيبقي فى فيلم لأن أستاذة كاملة أبو ذكري مش حابة يكون فيه جزء ثان من المسلسل"


ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.



وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

أخبار تهمك

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

3 مرشحون لخلافة سمير كمونة في جمهورية شبين

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

07:00 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»