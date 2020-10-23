ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكية للأسبوع الخامس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 211 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصة واحدة ليصل إلى 73 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9 بالمائة إلى 39.85 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 41.72 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1 بالمائة إلى 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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