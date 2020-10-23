الزمالك يجهز ملف كاملا لشكوى "الكاف" في المحكمة الرياضية الدولية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إعتزامه لتقديم مذكرة للمحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وكذلك عن موقف نادي الزمالك من خوض مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها مساء 26 أكتوبر الجاري في الجولة الختامية للفريقين بالبطولة المحلية.









وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي بالنادي هو صاحب قرار الموافقة على خوض مباراة الإسماعيلي في الدوري يوم 26 أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت لجنة المسابقات موعد المباراة، فمباراة الإسماعيلي ستكون بروفة للمواجهة المقبلة ضد نادي الرجاء، وباتشيكو قال لا أريد من الجماهير أن تحبطني، وأريد منهم الوقوف خلف الفريق».





وأضاف: "باتشيكو الذي طلب إقامة مباراة الإسماعيلي في الدوري في هذا الموعد، لذلك كنت أقول إنه ليس كل ما يعرف يقال، وأنه لا توجد مؤامرة، وجماهير الزمالك لا تعرف شيء، مشيرا إلى أن أمير مرتضى يعد مذكرة حاليا لإرسالها خلال 24 ساعة على يد محامٍ إيطالي إلى المحكمة الرياضية الدولية، مدون بها كل ملابسات التأجيل، وهذه حقوق النادي التي أحافظ عليها".





وأضاف: "الخطيب وافق على التأجيل لمدة شهر، أما أنا وافقت لمدة أسبوع والدنيا اشتعلت رغم أنه لشفاء المصابين، وأحمد أحمد يعيش أضعف أيامه بسبب اقتراب الانتخابات، وهذا الأمر احتسب في صالح الزمالك".





وأتم: "لدي لاعبين مصابين أيضًا، هناك محمود علاء وفرجاني ساسي عائد من الإصابة بفيروس كورونا، وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا، الزمالك لا يخاف وفاز على الرجاء بالقوة الضاربة في المغرب ولن يخاف في القاهرة، وذلك بجانب عودة المصابين مثل شيكابالا ومحمود علاء وفرجاني ساسي، وسألت أشرف بن شرقي عن الذين لم يلعبوا اللقاء الماضي من فريق الرجاء، وأبلغني أن الرجاء لعب بكل الأساسيين، ما المشكلة إذن؟".



