جومانا مراد تعبر عن سعادتها بتواجدها فى مهرجان الجونة للمرة الأولى

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أعربت الفنانة السورية جومانا مراد عن سعادتها الشديدة بتواجدها فى مهرجان الجونة للمرة الأولى فى دورته الرابعة.









وكشفت فى تصريحات إعلامية خاصة أنها كانت حامل فى الشهور الأولى بتوأمها وهى تصور مسلسل "خيانة عهد"، الذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه على قنوات التليفزيون.







وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.







ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.







وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.