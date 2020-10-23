موعد مباراة آرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز









يواجه فريق أرسنال نظيره ليستر سيتي يوم الأحد 25 اكتوبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وخسر أرسنال مباراته الماضية في البريميرليج أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدف نظيف في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.





وتعرض أيضاً ليستر سيتي للهزيمة أمام استون فيلا بنتيجة هدف نظيف، حيث أحرز باركلي هدف المباراة في الدقيقة 89 قبل نهاية اللقاء.





وسوف تقام المباراة بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



