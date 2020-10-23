تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأجيل الزمالك والرجاء









حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب في الدور نصف النهائي من ذات المسابقة.





وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، قبل أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة في أول نوفمبر المقبل.





ولم يغير الكاف موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا وتم تثبيت المباراة في موعده الرسمي في السادس من شهر نوفمبر القادم بعد رفض تأجيل موعد نهائي المسابقة.





وكانت مباريات الذهاب الأولى قد انتهت بانتصار النادي الأهلي على نظيره الوداد بهدفين دون رد، وحقق الزمالك أيضا الانتصار على الرجاء بهدف نظيف على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.



