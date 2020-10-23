نجم ريال مدريد مهدد بالسجن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الصربي الشاب لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني مهدد بالسجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

وأفادت إذاعة كوبي الإسبانية بأن لوكا يوفيتش يواجه شبح السجن لمدة 6 أشهر بسبب خرقه الحجر الصحي في حالة الطواريء في مارس الماضي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن المدعون العام الصرب يطالبون بحبس لوكا يوفيتش لمدة 6 أشهر لأن النجم الصربي لم يلتزم بالبروتوكولات الصحي في صربيا.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن لوكا يوفيتش قد يقوم بدفع غرامة مالية تصل إلى 35 ألف دولار لإنهاء هذه القضية.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن يوفيتش كان قد سافر إلى صربيا في مارس الماضي من أجل التواجد برفقة زوجته الأمر الذي جعل النجم الصربي يتعرض لإنتقادات واسعة في ذلك الوقت.

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