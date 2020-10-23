الجمهور يسخر من فستان شرين رضا في افتتاح الجونة: في غوريلا ماشية معاها"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وصلت الفنانة شيرين رضا إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وتألقت الفنانة شيرين رضا خلال الحفل، بفستان براق مكشوف الظهر مطعم بالريش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإطلالة شيرين وسخر بعضهم من تصميم فستانها وعلقوا "في غوريلا ماشيه وراها".

وأكدت شيرين على سعادتها بنجاح مهرجان الجونة السينمائي، واصفة إياه بأنه مثل إبنها وهي تسعد بتطوره في كل عام.


وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 والتى تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

ويزين حفل الافتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما تحضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى.

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