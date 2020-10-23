شاهد..بفستان مفتوح الصدر.. هدى المفتي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة هدى المفتي، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي على السجادة الحمراء.

وارتدت هدى المفتي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فستان متألق، فوق الركبة ومفتوح من ناحية الصدر وشعر ملموم وهيلز.

وينتظر الجمهور مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
شاهد..بفستان مفتوح الصدر.. هدى المفتي في حفل افتتاح مهرجان الجونة
شاهد..بفستان مفتوح الصدر.. هدى المفتي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

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