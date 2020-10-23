طبيب بموسكو: 4 لقاحات لـ"كورونا" تسابق الزمن للخروج إلى النور

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قال أحمد سعد أمين، استشاري الأمراض الباطنة بموسكو، إن كمية الحمل الفيروسي الذي يصيب الأطباء غالبًا ما يكون تأثيره تدميري على الخلايا التي يهاجمها.



وأضاف "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة، أن كمية الفيروس التي تدخل إلى جسم الأطباء تكون أكبر وأكثر تنوعًا من الفيروسات التي قد تصيب الأشخاص العاديون



وأشار إلى أن هناك 4 لقاحات تسابق الزمن للخروج إلى النور، متابعًا "اللقاحات هي اكسفورد وموديرنا واللقاح الروسي والصيني".



واستطرد "اللقاح الروسي وصل إلى المرحلة النهائية والمتوقع نهايتها مع نهاية هذا الشهر بالتطبيق على 40 ألف متطوع، وبعدها سيتم توزيعه مجانًا عن طريق عربات الإسعاف على الشعب الروسي".



وأوضح استشاري الأمراض الباطنة بموسكو، أنه سيتم تلقيح الكوادر الطبية بشكل واسع بعد الحصول على الرخصة النهائية، وبعدها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأمس الخميس، عن خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 177 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس الخميس، هو 106060 حالة من ضمنهم 98624 حالة تم شفاؤها، و6166 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.