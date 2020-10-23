باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك.. ونجوم الأبيض يتعاهدون على الفوز باللقب القاري

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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 حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وجهازه المعاون، على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وفي بداية الحديث طالب المدير الفني اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمر ، والتركيز فقط في التدريبات كما هو معتاد منهم دائما،  والتركيز على لقاء الاسماعيلي الإثنين القادم مشيرا إلى أن اللقاء هام جدا في مشوار الفريق المحلي من أجل حسم المركز الثاني ببطولة الدوري، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مشددا على ثقته في اللاعبين بتحقيق الفوز.

كما شدد باتشيكو على اللاعبين بغلق صفحة لقاء الرجاء في الوقت الحالي ، بشكل مؤقت لحين تحقيق الهدف القادم وهو مباراة الدوري أمام الإسماعيلي، وحصد نقاطها ، ليكون ختام طيب للفريق في موسم الدوري من خلال حصد نقاط عديدة وهي الفوز والثلاث نقاط وحسم المركز الثاني،  كذلك انتهاء مشوار بطولة بفوز وتأكيد على الأفضلية للفريق .

في الوقت نفسه فقد أكد اللاعبون للجهاز أنهم على استعداد لخوض أي لقاء في أي وقت، وأن تركيزهم في التدريبات وأدائها بشكل قوي استعدادا للقادم أي كان المنافس وأي كانت البطولة ، مؤكدين أنهم يسعون دائما أن يكونوا علي قدر المسئولية المحملة على عاتقهم تجاه جماهير النادي ، وأن الهدف الأسمى دائما لهم هو الفوز والمنافسة وحصد البطولات .

وعقب ذلك تعاهد  الجميع  على الفوز وتقديم الأفضل فيما هو قادم ، والتركيز القوي في التدريبات وعدم الانشغال بأي أمر .

وخصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة خاصة ليوسف اوباما لاعب وسط الزمالك ، يؤديها في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. 

واكتفي أوباما بفقرة الجيم بناء على تعليمات الجهاز الفني للفريق، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة لديه ، ومعالجة الإرهاق استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الإثنين المقبل في الجولة 34 (الأخيرة) من الدوري الممتاز.

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