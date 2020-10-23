السيطرة على حريق شب في مطعم شهير بالشيخ زايد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق إندلع داخل مطعم مأكولات شهير بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مطعم شهير للمأكولات الشعبية بالحي الأول بمدينة الشيخ زايد.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة العقيد محي الدين محمد رئيس إطفاء أكتوبر.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في مدخنة المطعم، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.


وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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