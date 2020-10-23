بوسي شلبي ونسرين طافش على هامش مهرجان الجونة السينمائي (صورة)

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دقائق تفصلنا عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة نسرين طافش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، في حوار معها على هامش المهرجان.



وظهرت نسرين طافش، بفستان من اللون الهافان تسريحة شعر كلاسيكية واكتفت بعمل كحكة مرتفعة فقط.



واعتمدت نسرين مكياجًا هادئا يميل إلى ألوان النيود، وأبرزت جمال عينيها برسم الأيلاينر رسمة مميزة ووضعت مانكير باللون الأحمر.



يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.



ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



