الحماية المدنية تواصل عمليات السيطرة على حريق مخزن سجاد بأبو النمرس

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تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات السيطرة على حريق شب في مخزن سجاد ولعب اطفال بمركز أبو النمرس.



وبينت المعاينة أنه لدى محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، يتجدد مرة أخرى بسبب المواد البلاستيكية المتواجدة داخل المخزن، وسقوط سقف الجمالون، الأمر الذي أدى إلى صعوبة السيطرة على الحريق حتى الآن.



وفصلت الأجهزة المختصة التيار الكهربائي عن المنطقة، لحين الإنتهاء من السيطرة على الحريق، تحسبا لحدوث ماس كهربائي.



وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، أن المخزن المندلع به النيران بمركز أبو النمرس، على مساحة 750 مترا، خلف المقابر، بمنطقة زاوية أبو مسلم.



ويواصل قوات الدفاع المدني محاولاتهم للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



كان اندلع حريق هائل في مخزن سجاد ولعب أطفال، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب.للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.