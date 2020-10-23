الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشأن تأجيل المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال افريقيا ليوم ٨ نوفمبر بدلا من يوم ٦ من نفس الشهر.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن خطاب كاف جاء بعد النظر إلى الموقف الزمالك المتضرر في حالة صعود الفريق إلى المباراة النهائية من البطولة.





وأضاف المصدر ذاته بأن الخطاب أكد على مرونة الزمالك في موقف إصابات لاعبي نادي الرجاء المغربي البيضاوي بفيروس كورونا المستجد.





وقد أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي البيضاوي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى يوم ١ نوفمبر بعدما كان من المقرر إقامتها غدا السبت.



