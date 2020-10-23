تعديل أوضاع ٢٩٤٩ متعاقدا بوزارة السياحة والآثار

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس.

وأوضح السيد أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن الدراسة قد انتهت إلى تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٩٤٩ من السادة المتعاقدين نقلا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور.

و يعكف الان الجهاز المركزي على دراسة الملف الخاص بالعاملين بأجر نظير عمل (السراكي) تمهيدا للانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار كان قد التقى عدة مرات مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لمناقشة هذه الملفات بالاضافة إلى ملف دمج وزارة السياحة و الاثار و الهيكل التنظيمي الخاص بها.

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