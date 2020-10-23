رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي اولاد نجم القبلية، بنجع حمادي في محافظة قنا، برفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية، وقرية الشرقي بهجورة، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.


وقال الحسيني صبري، رئيس مجلس قروي اولاد نجم القبلية، أنه تم رفع قرابة ١٦ نقله مخلفات تطهير بترعة مكرم وبخانس وكذلك قمامه واتربة خلال يومين بواقع ١٩٠ طن بقرية اولاد نجم القبليه والشرقي بهجورة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أن العمل ما زال مستمر لحين الانتهاء من رفع أعمال التطهير وذلك بعد زيارة المحافظ للقريه أمس الخميس، ومطالبته برفع الناتج بعد أعمال تطهير الترع من وزارة الري.
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
رفع 190 طن مخلفات واتربة من أعمال تطهير الترع في أولاد نجم القبلية بنجع حمادي

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