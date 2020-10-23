شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تألقت النجمة الشابة والإعلامية المتألقة رضوي عطا في أحدث صور بعبائة أنيقة بتصميم جزائري، وشاركت تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جذابة وظهور متألق خظفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها.


ظهرت الإعلامية المتميزة بعبائة لونها أسود أنيقة من تصميم الفنانة الجزائرية صاحبة اللمسات الرقيقة صباح بن زايد لتطل على جمهورها بإطلالة مبهجة وسط الورود والزهور الجميلة.


يذكر أن الاعلامية رضوي عطا بدأت مشوارها مذيعه راديو وقدمت مجموعة من البرامج المشهورة في الإذاعة المصرية وانتقلت إلى شاشة القناة الأولي، وقدمت عدد من البرامج منها البرنامج الشهير علي شاشة القناة الاولي (برنامج طعم البيوت؛ برنامج حدث في مصر؛ برنامج شباب اليوم؛ برنامج كلنا واحد؛ برنامج احلم معانا وايضا انتقلت الي قناة صدي البلد الفضائية وقدمت برنامج توك شو صباحي (صباح البلد).

ولاقت إطلالتها ردود افعال كبيرة من قبل المتابعين والمحبين لها، كما تبادلوا التعليقات معها، وتستعد الإعلامية الشابة رضوي عطا لخطوة جديدة والعمل في محطه إعلامية دولية لتقديم برنامج توك شو قريبا.
شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة تخطف الأنظار للإعلامية رضوي عطا فى أحدث جلسة تصوير

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