بيراميدز يوجه الشكر لنادي الوداد









وجهت بعثة فريق نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، الشكر للسيد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليع، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا ٣ تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء المحدد له يوم الأحد المقبل.



