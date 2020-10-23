بيراميدز يوجه الشكر لنادي الوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجهت بعثة فريق نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، الشكر للسيد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليع، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا ٣ تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء المحدد له يوم الأحد المقبل.

أوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كافة العقبات واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم ومشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلا.

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بيراميدز وحوريا بيراميدز الوداد

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