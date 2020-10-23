ريال مدريد يستعيد نجم الفريق قبل موقعة الكلاسيكو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على قائمة الفريق لمواجهة برشلونة في  الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام فريق قادش بهدف نظيف فيما تلقي برشلونة الهزيمة أمام خيتافي بنفس النتيجة. 

وعاد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الي قائمة فريقه، بعدما تعافى من الإصابة في الركبة، والتي حرمته من المشاركة ضد شاختار بدوري أبطال أوروبا. 

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز

الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو

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