إنجي علي من داخل صالون الصغير تستعد لافتتاح مهرجان الجونة (صورة)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

دقائق تفصلنا على افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة مع فتاة بعد الإنتهاء من وضع المكياج الخاص بها من داخل صالون محمد الصغير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعلقت "انجي" قائلة: "شكرًا يا حبيبتي على مكياجك".

يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

إنجي علي من داخل صالون الصغير تستعد لافتتاح مهرجان الجونة (صورة)
إنجي علي من داخل صالون الصغير تستعد لافتتاح مهرجان الجونة (صورة)

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 14 دقيقة

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ ساعتين

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 11 ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 18 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

06:00 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»