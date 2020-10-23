إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي فى البورصة المصرية الأحد المقبل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
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قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي بداية من يوم الأحد المقبل، بعد أن أصدر البنك بيان توضيحي حول تعديلات مجلس الإدارة على أن يقوم البنك بإرسالها إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد قد طلبت إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر قبل بدء تداولات أمس الخميس. 
وأعلن البنك التجاري الدولي –مصر اليوم في بيان له تعيين شريف سمير سامي رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، خلفا لـ هشام عز العرب.

وقال شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي إن البنك سيستمر في ترسيخ مكانته والتأكيد على تنفيذ الممارسات السلمية والفعالة للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة والاستمرار في تبني أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالميا.

وقفزت أسعار شهادات البنك التجاري الدولي – مصر المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 15 في المائة لتسجل 4.10 دولار للشهادة، بعد تداول 23 مليون شهادة بقيمة تجاوزت 89 مليون دولار، بعد هبوطها أمس بنسبة 17%.

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