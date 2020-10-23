رزان مغربي تتوقع فوز الأهلي على الوداد البيضاوي









توقعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات اياب الدور نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي علما بأن لقاء الذهاب انتهي لصالح بطل مصر بالفوز بهدفين دون رد بالمغرب .





وقالت رزان مغربي في تصريحات علي هامش تواجدها في شرم الشيخ للمشاركة في الحدث العالمي للربان ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة لمعاق تحت الماء :" بحب الأهلي وبحكم علاقتي بالجمهور المصري وحديثي مع الشعب المصري بقيت بتابع مباريات المارد الأحمر واعرف نجومه جيدا ، لكني في نفس الوقت احترم الكرة المغربية فهي صاحبة صولات وجولات علي الصعيد الافريقي ولها مذاقها الخاص "





وأضافت مغربي:" أتوقع أن يفوز الأهلي ويصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي بفارق هدف عن الوداد الذي أتوقع أن يسجل في مباراة الليلة".





وتابعت :" اعتبر نفسي من المحظوظين لاني تابعت الجيل الذهبي للأهلي في عصر بركات وأبو تريكة ومتعب وجوزيه ، واحب من الجيل الحالي علي معلول ومحمد الشناوي وكهربا".





وواضلت رزان مغربي:" احب شيكابالا ولاعبه التونسي فرجاني ساسي فهو مميز للغاية ".





وعن المحترفين المصريين قالت رزان مغربي:"بالطبع محمد صلاح في القمة وفخر لكل العرب، ولا انسي محمد زيدان والمحمدى والنني ".





وحول الفريق الذي تشجعه عالميا قالت رزان مغربي:" احب برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وأفضل ميسي عن رونالدو فهو لاعب خارق ".



