بوسي شلبي تستضيف عمر السعيد على هامش مهرجان الجونة (صورة)

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دقائق قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنان الشاب عمر السعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت بوسي شلبي، بإطلالتها المتميزة بالفستان من اللون النبيتي، وعمر السعيد ببدلة من اللون الأبيض، والبنطلون والببيون الأسود، وذلك في حوار على هامش المهرجان.



يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.



يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



