تعيين الدبسي مديرا فنيا لكفر البطيخ استعدادا للموسم الجديد

Advertisements





قرر مجلس إدارة نادي كفر البطيخ تعيين محمد الدبسي الشهير ب "ميدو الدبسي" نجم نادي دمياط السابق مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي ، وذلك خلال الموسم الجديد من الدوري ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .



هذا وقد تم الإعلان عن الجهاز المعاون للدبسي والذي ضم كلا من : كريم الدبسي مدربا عاما ومحمد حويت مدربا لحراس المرمي و عمار المشد اداريا للفريق واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عبد اللطيف الشناوي طبيبا للفريق .



ومن جانبه قام المستشار السعيد جاد رئيس النادي بتكليف شريف فوزي المشرف العام على كرة القدم بتولي ملف التعاقد مع الدبسي لقيادة الفريق في الفتره المقبله وانه سيتم اعلان كافة تفاصيل التعاقد خلال مؤتمر صحفي في الايام القليله المقبله .