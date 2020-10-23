تكليف الحريري وإصابات كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

Advertisements

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 17 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020:



ذبح أستاذ تاريخ وجغرافيا بباريس



وقع هجوم فى ضاحية باريس، كشف مصدر قضائي فرنسي، عن أن منفذه من أصل شيشاني ومولود في موسكو ويبلغ من العمر 18 عامًا.



وقال المصدر القضائي الفرنسي، إن الشرطة أوقفت 5 مشتبه في ضلوعهم بحادث قتل أستاذ بضواحي باريس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، باتخاذ إجراءات قوية ردًا على هجوم أدى إلى مقتل مدرس في العاصمة باريس.



وروى والد إحدى التلميذات، تفاصيل ذبح أستاذ التاريخ والجغرافيا الفرنسي، صامويل باتي، البالغ من العمر 47 سنة، في باريس، وقال في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "قررت أن أصور هذا الفيديو لأقول لكم إن ابنتي صدمت من سلوك أستاذها.. لا أحبذ أن أستخدم لفظ أستاذ، لأنه وغد تاريخ يدرس مادة التاريخ والجغرافيا".



وأضاف: "هذا الأسبوع خلال الفصل طلب الأستاذ من التلاميذ المسلمين أن يرفعوا أيديهم، ثم طلب منهم مغادرة القاعة، لكن ابنتي رفضت المغادرة وسألته عن السبب، فقال لها إنه سيعرض صورة من شأنها أن تصدمهم".



وأوضح أن بعض التلاميذ غادروا، لكن ابنته لم تفعل ذلك، فقام الأستاذ بعرض كاريكاتير ساخر لرسول المسلمين محمد.



وتساءل الأب عن الهدف من عرض مثل تلك الصورة على هؤلاء الأطفال، قائلا: "لماذا هذه الكراهية، كيف لأستاذ تاريخ أن يفعل هذا أمام تلاميذ لم يتجازو عمرهم 13 عاما، هذه قصة صف ابنتي، لكن ذلك لم يقتصر عليها فقط بل شمل كل صفوف السنة الرابعة".



ودعا الأب إلى التكاتف للتصدي لمثل هذه الممارسات، رافعا شعار: "قف.. لا تلمسوا أطفالنا".



إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا



وفى يوم السبت الماضى، تم الإعلان عن إصابة وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، بفيروس كورونا.



تركيا توسع نطاق مسئوليتها فى البحث والإنقاذ ببحر إيجة



فى يوم الأحد الماضى، واصلت تركيا استفزاز اليونان، فى ظل توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية قيام أنقرة، بإرسال سفنها للتنقيب عن مواد الطاقة والغاز الطبيعى، فى المنطقة الخالصة لليونان، ضاربة بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، إلى جانب إصرارها على مواصلة تلك الاستفزازات، دون الاستجابة لنداءات المجتمع الدولى، والاتحاد الأوروبى، بوقف تحركاتها الأحادية التى تؤجج صراع منطقة شرق المتوسط.



ففى إجراء جديد، أعلنت تركيا خريطة تحدد منطقة مسئوليتها عن عمليات البحث والإنقاذ، فى وسط بحر إيجه، تشمل سواحل جزر يونانية، وهو ما أثار غضب أثينا.



وبحسب بيان نشره عادل قره إسماعيل أوغلو، وزير النقل التركي، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، فإن تركيا ستستجيب لاستغاثة السفن التى تتعرض للغرق، عندما يرسلون إشارة طوارئ من مناطق على بعد أميال قليلة من جزر يونانية، مثل ميكونوس، أو سانتورينى، أو كريت، فى وسط بحر إيجه.



وجاء في تغريدة وزير النقل التركى: "تحية للفاتح ويافوز وكنونى.. قمنا بتوسيع منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ لتشمل مناطق البحث لسفننا الوطنية العاملة فى شرق البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا: "تهانينا على خطتنا الوطنية الجديدة للبحث والإنقاذ لبلدنا".



فى المقابل، أدانت وزارة الخارجية اليونانية، إعلان تركيا توسيع منطقة مسئوليتها فى البحث والإنقاذ، فى وسط بحر إيجة.



وأعلنت الخارجية اليونانية، يوم الأحد الماضى، أن أنقرة تخلق حالة من الارتباك وتعرض أرواح البشر للخطر، مؤكدة على أن المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الدولية للطيران المدنى، قد أوكلتا اليونان مهمة البحث والإنقاذ فى بحر إيجة لأكثر من 70 عاما.



كما أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن الحكومة التركية تضيف قضية أخرى إلى القائمة الطويلة لمطالباتها غير القانونية في بحر إيجه.



مرتزقة أردوغان يتنازلون عن مستحقاتهم فرارًا من جحيم كاراباخ



وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد الماضى، نقل الحكومة التركية لدفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان.



وتتألف الدفعة من أكثر من 400 مقاتل من فصائل السلطان مراد والحمزات، وفصائل أخرى، كان يتحضرون للذهاب منذ أيام، إلا أن وقف إطلاق النار الذي جرى حال دون ذلك حينها، ليبلغ بذلك تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2050 مرتزقا.



ونقل المرصد السورى عن مصادر لأن المعارك التى يشهدها إقليم ناجورنو كاراباخ مستمرة على أشدها، في ظل وجود المقاتلين السوريين على الجبهات الأولى، مما يشكل ضغطا كبيرا عليهم، وفي سياق ذلك أفادت المصادر بوجود مقاتلين تنازلوا عن كل شيء من مستحقات مادية وغيرها، وفضلوا العودة إلى سوريا على البقاء في أذربيجان نظرا للمعارك الضارية هناك.



ووثق المرصد السوري مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة المشاركين بعمليات ناجورنو كاراباخ العسكرية، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الفصائل منذ الزج بهم في الصفوف الأولى للمعارك، من قبل الحكومة التركية إلى ما لا يقل عن 134 قتيلا، بينهم 92 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.



وأشار المرصد السوري إلى أن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد المرتزقة في سوريا، وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية فى كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية، في حربها ضد القوات الأرمينية، إلا أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفا من المجتمع الدولي بما يتعلق بقانون تجنيد المرتزقة.





العسومي رئيسا للبرلمان العربى



قال السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، إن النائب عادل عبد الرحمن العسومي قد تولى رئاسة البرلمان العربي خلفا للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.



وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر 2020 أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان العربي.



إصابة زوجة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا



أعلن مكتب بريجيت ماكرون، يوم الإثنين الماضي، عن إصابة زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بعد أن خضعت للتحالليل اللازمة وهي تخضغ الآن للعزل الصحي، بعد أن خالطت شخصًا ثبتت إصابته بالفيروس.



وقالت مصادر مقربة من زوجة ماكرون نقلت عنها وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الاثنين: إنها ستخضع للحجر لمدة أسبوع واحد، فيما أفادت صحيفة "لوفيجارو"، بأن زوجة الرئيس الفرنسي، لا تظهر عليها أية أعراض للوباء.



تركيا تقنن عمليات غسيل الأموال



ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن البرلمان التركي يستعد لمناقشة قانون جديد، غرضه تعويض النقص الحاد في العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال السماح بإدخال أى مبالغ بالعملات الأجنبية، مع التغاضى عن أى معاملات تُجرى بها تلك الأموال، حتى وإن كانت مشبوهة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المافيا لإجراء عمليات غسيل أموال.



وذكرت الصحيفة أن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قدموا إلى البرلمان مشروع قانون جديد بعنوان "دعم أزمة الوباء"، غرضه محاولة إنعاش وإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الأزمة التى تعصف بالاقتصاد، مؤكدة أن مشروع القانون تسبب فى موجة كبيرة من الجدل فى الشارع التركى، والأوساط السياسية، خصوصا وأنه يعفى كل من يحضر العملة الصعبة والأموال والذهب من الخارج من المساءلة عن مصدر هذه الأصول بدعوى إضافة أدوات سوق رأس المال للاقتصاد الوطنى.



وبحسب الصحيفة التركية، فإن مشروع القانون، المكون من 43 مادة، ينص على أنه: "يسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرية في هذه الأصول".



ويعفى القانون هذه الفئة من المتعاملين من عمليات المراقبة على الأموال القادمة من الخارج، ونص على: "لن يتم إجراء فحص ضريبى أو تحرير ضريبى على هذه الأصول بأى شكل من الأشكال".



وجاء مشروع القانون، بعد أن فقد البنك المركزى التركى جزءًا كبيرا من رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى سبيل دعم الليرة أمام العملات الاجنبية.



وسيسمح القانون، الذى يعتقد أنه سيقر سريعًا، بجلب الأموال من الخارج بدون تقيد بحدود معينة للمبالغ المالية، وذلك حتى 30 يونيو 2021، على أن يكون بيد رئيس الجمهورية فقط صلاحية مد هذه المدة لعام آخر.



فصل 11 قاضيا فى تركيا



أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نائب وزير العدل، وعين وكيل مدعي عام إسطنبول بدلا منه.



كما فصلت السلطات التركية 11 قاضيًا، ومدعيًا ??عامًا بشكل تعسفي، بزعم أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة.



وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، يوم الإثنين الماضي، 11 قاضيا ومدعيا ??عاما، وقال إنهم مرتبطون بمنظمة فتح الله الإرهابية.



ومنذ محاولة انقلاب عام 2016 فصلت الحكومة التركية أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام.



وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.





اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق الجمركي مع تركيا



وجهت اليونان صفعة دبلوماسية جديدة لتركيا، ردا على الاستفزازات التى تمارسها، وعلى مساعيها نحو تأجيج الصراع فى منطقة شرق المتوسط.



وطلبت اليونان من الاتحاد الأوروبى، يوم الثلاثاء الماضى، تعليق اتفاق الاتحاد الجمركى بين بروكسل وأنقرة.



وبحسب وكالة "فراس برس"، وجه وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، خطابًا إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، أكد فيه أن الاتحاد الأوروبى عليه النظر فى تعليق الاتفاق الجمركى، الذى أبرمه مع تركيا.



ويأتى التحرك اليونانى ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.



تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة



وأمس الخميس، أعلنت رئاسة الجمهوريّة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، استدعى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقد انتهت الاستشارات النيابية في قصر بعبدا بحصول سعد الحريري على 64 صوتا مؤيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.



وكان الحريري، السياسي السني البارز في لبنان، مدعومًا من نواب المستقبل، وحزب السياسي الدرزي وليد جنبلاط وكتل صغيرة أخرى.



وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع الانهيار المالي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتفشي COVID-19 وتداعيات الانفجار الهائل في ميناء بيروت الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص في أغسطس.



وسعت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في أغسطس إلى حشد زعماء لبنان الطائفيين لمعالجة الأزمة، لكنها أصيبت بالإحباط بسبب الافتقار الواضح إلى الإلحاح السياسي أو التقدم.



إصابات كورونا تقترب من 42 مليون



ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، إلى 41 مليونا، و791 ألفا، و766 شخصا مصابا.



بينما ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى مليون، و138 ألفا، و671 حالة وفاة.