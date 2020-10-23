عاجل.. السيسى يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكبارى بالقاهرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:35 م
الجولة
الجولة
هدى عبدالرازق
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد اليوم الجمعة، عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبري خاصة بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائرى الأوسطى الذى تفقد الرئيس مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبرى البدرشين أعلى نهر النيل الذى يصل بين مدينتى حلوان والبدرشين حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة. 
 
كما تفقد الرئيس، مجموعة الطرق والكبارى بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة والذى يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية فى القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة. 

وقد ناقش الرئيس مع المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع، الموقف التنفيذي الانشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الانجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الاوسطي ليكون باوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية وباستخدام الكباري والأنفاق ليساهم فى انهاء التكدس المروري وخفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث حفاظًا علي حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الانشائية المتفق عليها.

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