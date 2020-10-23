بوسي شلبي لـ إنجي علي: يجب التفاؤل دائمًا تحت اي ظرف

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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ينطلق افتتاح مهرجان الجونة السينمائي يعد قليل بحضور كبير كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو من داخل صالون الصغير، بالجونة وتواجد به الفنانة رشا مهدي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والإعلامية إنجي علي، ومجموعة من الفتيات استعدادًا لبدء الإحتفال.

وسألت "إنجي" من خلال مقطع الفيديو بوسي شلبي، عن تفائلها بهذه الدورة" أجابت: "أيًا كان لازم نتفائل وان شاء الله خير، ولما جيت حسيت ان الجونة محتاجة الدورة دي".

وتابعت: "لما كنت اجي بلاقي المحلات مقفولة مش عايزين بيت يتقفل، ولا محل وعايزين الحياة ترجع تاني، الكورونا شكلها مكملة معانا بس لازم نستمر.

التقطا بوسي شلبي، وإنجي علي، صورة تذكارية من داخل صالون محمد الصغير، أثناء مقطع الفيديو، وأعلنت "انجي" عن ارتدائها فستان من اللون الأسود.

ومن الجدير بالذكر يُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يكرم المهرجان هذا العام، الفرنسي جيرارد ديبارديو الذي سيحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، والممثل الفرنسي المغربي الأصل سعيد تجماوي الذي سيحصل على جائزة عمر الشريف، والنجم السينمائي خالد الصاوي ومصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف، وذلك لمساهمتهما الخالدة في صناعة السينما المصرية. كما يقيم المهرجان معرضًا لأعمال مصمم المناظر أنسي أبو سيف، ويتضمن المعرض بوسترات لأفلامه واسكتشات وتخطيطات الديكور والأزياء، مع عرض مقاطع فيديو من أفلامه.

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