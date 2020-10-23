عمرو دياب ينشر صورة فتاة بملابس جريئة على البحر والجمهور: "مين دي"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك النجم عمرو دياب، جمهوره بـ صورة جديدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكانت الصورة الذي نشرها "دياب" تظهر فيها فتاة بملابس جريئة على البحر، دون أن يشير في التعليق إلى هوية تلك الفتاة.

وظهرت الفتاة بملابس جريئة على البحر، ليدخل جمهور ومتابعو عمرو دياب، في حالة جدل وتساؤلات حول هية الفتاة، التي من المرجح أن تكون موديل كليبه الجديد "أهه أهه" المنتظر طرحه قريبًا.

من جهة أخرى، حقق برومو اغنية "اهه اهه" للهضبة عمرو دياب 563،201 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد يومين من طرحها وتصدرت تريند يوتيوب ومن المقرر طرحها خلال الايام القليلة القادمة.

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