من هو الرئيس الجديد للبنك التجاري الدولي ؟

تم اختيار شريف سامي، كرئيس غير تنفيذي للبنك التجاري الدولي خلفًا لهشام عز العرب، وكان يشغل قبلها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك ، ويعمل رئيس غير تنفيذي لشركة تعمل في مجال إدارة الأصول العقارية، ويشغل عضوية مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمين الصحي الشامل إضافةً لعددٍ من الشركات العاملة في مجال التعليم والاستثمار المُباشر.





وشغل منصب عضو لجنة استثمار صناديق التأمينات الاجتماعية، وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المُتحدة.





كما تولى سامي رئاسة الهيئة العامة للرقابة لمُدة أربع سنوات انتهت في عام 2017، وهي الهيئة المُختصة بالإشراف على وتنمية سوق المال والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتمويل مُتناهي الصغر.





كما شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومنصب رئيس لجنة المُراجعة بالبنك وعضو لجنة السياسات النقدية لمُدة أربع سنوات.





كما تولى سامي رئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ومجلس أمناء مركز المديرين المصري واللجنة العُليا لمعايير المُحاسبة والمُراجعة المصرية، إضافةً إلى عضوية مجلس أمناء المجلس القومي للمدفوعات.





يعَد سامي أول مصري يتم انتخابه لعُضوية مجلس إدارة المُنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) في عام 2014، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في عام 2016، كما اُختير رئيسًا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للدورة التي انتهت في عام 2017.





كما عُين سامي لعدة دورات مُتتالية عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطِق الحُرة مُنذُ عام 2007 حتى عام 2015، كما تم اختياره كأول عُضو مُنتدب لشركة استثمارات بنك مصر (مصر المالية للاستثمارات) والتي تُدير مُساهمات مُباشرة إضافة إلى إدارة صناديق استثمار بالبورصة المصرية، كما كان سيادته عضوًا بمجلس إدارة بنك القاهرة مُنذُ عام 2010 وحتى عام 2013، وشركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمُتوسطة.





يذكر أن سامي بدأ حياته العملية بمؤسسة (اكسنتشر للاستشارات) حيث عمل في مكاتبها بشيكاجو والرياض وبيروت، وذلك بعد تخرجه في كلية التجارة جامعة الاسكندرية بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشرف الأولى.





وشارك في عدة برامج تنفيذية في مجالات الاستراتيجية والاستثمار والإدارة في عدد من كُليات الأعمال ومعاهد الادارة المرموقة بالولايات المُتحدة وأوروبا.