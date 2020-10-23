تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الأهلي والوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:01 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
Advertisements
يخوض فريق الأهلي مواجهة نارية ضد نظيره الوداد المغربي مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما الأسبوع الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال بالمغرب سجلهما (محمد أفشة – علي معلول)، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للمباراة النهائية للبطولة.

بينما يلتقي فريق الزمالك مع الرجاء المغربي يوم السبت 24 أكتوبر الجاري وان كان هناك أنباء عن تأجيل المباراة لموعد آخر بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صفوف الرجاء وعدم وصوله لمصر حتي الآن.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد والتي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء سجله المغربي (أشرف بنشرقي).

المغربي "بنشرقي" لاعب الزمالك يحتل وصافة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 أهداف متساويا مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي، بينما يتصدر كريم عريبي لاعب النجم الساحلي الترتيب برصيد 10 أهداف.

وتعد فرصة "بنشرقي" لاعب الزمالك بيرة لحصد لقب هداف دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد خروج منافسيه كريم عريبي وموليكا من منافسات البطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراتي إياب الدور نصف النهائي:-

1- كريم عريبي (النجم الساحلي) 10 أهداف
2- جاكسون موليكا (مازيمبي الكونغولي) 7 أهداف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 7 أهداف
4- باسينسيا مابولولو (أول أغسطس الأنجولي) 6 أهداف
5- مصطفي محمد (الزمالك) 6 أهداف
6- زكريا بن شاعة (اتحاد الجزائر) 5 أهداف
7- أيمن محيوص (اتحاد الجزائر) 5 أهداف
8- جاستون سيرينو (صنداونز) 5 أهداف
9- بدر بانون (الرجاء المغربي) 5 أهداف
10- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف

أخبار تهمك

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يفكر في تقديم شكوى للفيفا ضد الاتحاد الأفريقي

منذ ساعة و 8 دقيقة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين بيراميدز ونهضة بركان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 13 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»