تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الأهلي والوداد

يخوض فريق الأهلي مواجهة نارية ضد نظيره الوداد المغربي مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما الأسبوع الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال بالمغرب سجلهما (محمد أفشة – علي معلول)، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للمباراة النهائية للبطولة.





بينما يلتقي فريق الزمالك مع الرجاء المغربي يوم السبت 24 أكتوبر الجاري وان كان هناك أنباء عن تأجيل المباراة لموعد آخر بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صفوف الرجاء وعدم وصوله لمصر حتي الآن.





وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد والتي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء سجله المغربي (أشرف بنشرقي).





المغربي "بنشرقي" لاعب الزمالك يحتل وصافة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 أهداف متساويا مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي، بينما يتصدر كريم عريبي لاعب النجم الساحلي الترتيب برصيد 10 أهداف.





وتعد فرصة "بنشرقي" لاعب الزمالك بيرة لحصد لقب هداف دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد خروج منافسيه كريم عريبي وموليكا من منافسات البطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراتي إياب الدور نصف النهائي:-





1- كريم عريبي (النجم الساحلي) 10 أهداف

2- جاكسون موليكا (مازيمبي الكونغولي) 7 أهداف

3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 7 أهداف

4- باسينسيا مابولولو (أول أغسطس الأنجولي) 6 أهداف

5- مصطفي محمد (الزمالك) 6 أهداف

6- زكريا بن شاعة (اتحاد الجزائر) 5 أهداف

7- أيمن محيوص (اتحاد الجزائر) 5 أهداف

8- جاستون سيرينو (صنداونز) 5 أهداف

9- بدر بانون (الرجاء المغربي) 5 أهداف

10- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف



