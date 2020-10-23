توتنهام يخطط لتجديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي يخطط للحفاظ على نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين لأطول فترة ممكنه لأنه أصبح واحد من أهم وأبرز عناصر الفريق.





وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأنه من المقرر أن يوافق توتنهام على صفقة جديدة طويلة الأمد مع سون هيونج مين البالغ من العمر 28 عامًا.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الكوري الجنوبي يمتلك عقدًا مع ناديه الإنجليزي يمتد حتى صيف 2023 وربما يتم تجديد عقده مع الفريق حتى صيف 2024 أو صيف 2025.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سون يلعب في توتنهام منذ عام 2015 قادمًا من ليفركوزن وخاض مع الفريق الإنجليزي 236 مباراة في جميع البطولات وسجل 93 هدفًا وصنع 51 هدف آخرين.



