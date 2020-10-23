خطوة واحدة تفصل نجم الهلال السعودي عن الرحيل

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن تفكير إدارة الهلال السعودي في رحيل اللاعب أحمد أشرف، بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو، على رحيله، وذلك بشرط الحصول على 3 ملايين ريال، للموافقة على بيع عقده بصفة نهائية.





وقالت صحيفة "الرياضية" نقلًا عن مصادر، إن الهلال منح لاعبه، الضوء الأخضر للانتقال إلى أي فريق يرغب في الحصول على خدماته.





وجاء قرار المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع فواز الطريس، والاتفاق المبدئي مع لوسيانو فيتو لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.





وأشارت المصادر إلى أن الفيصلي يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة إلى التعاون والرائد، لكن يبقى الفيصلي هو الأقرب حتى الآن، في حال تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء العقد.



