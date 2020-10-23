مرتضى منصور: واثق من تتويج الزمالك باللقب وقرار التأجيل غير عادل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يتمنى أن يصل فريقه للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة منافسه التقليدي الأهلي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: "أشعر بالتفاؤل عند مواجهة الأهلي في النهائيات، لدي ثقة كبيرة أن اللقب الأفريقي سيكون من نصيب الزمالك".


وتابع "منذ شهر، وافق محمود الخطيب رئيس الأهلي على تأجيل لقاء الوداد في دوري أبطال أفريقيا، ولم نجد اعتراضات".

ونوه مرتضى منصور، أن قرار تأجيل مباراة الزمالك مع الرجاء دون تأجيل مباراة الأهلي والوداد هو قرار غير عادل، مؤكدا أن الزمالك جاهز لخوض لقاء الرجاء ونهائي دوري الأبطال في أي وقت.

ورفض رئيس الزمالك، موجة الانتقادات التي تعرض لها على السوشيال ميديا  بعد موافقته على تأجيل لقاء الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن  المشرف على الكرة بالزمالك، خاطب المحامي الإيطالي للتصعيد إلى الفيفا، ضد قرار الكاف بعدم تأجيل اللقاء النهائي وعدم الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

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دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الزمالك الرجاء

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